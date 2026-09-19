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Kozinoğlu soruşturmasında 2 şüpheliye ev hapsi, 2 eski savcıya tutuklama istendi

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Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada iki şüpheli 'kasten öldürme' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. İki eski savcı ise 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edilirken, eski Başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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