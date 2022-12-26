İntihar için uçuruma çıkan gence polisin yaptığı hareket gönülleri fethetti Güncel Haberler Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklara intihar etmek için çıkan genç, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin uzun süre kayalıkların tepesinde kalan ve üşüyen gence montunu vermesi ise gönülleri fethetti. İntihar etmek için Kozan Kalesi'nin altındaki kayalıklara çıktığı belirtilen S.M. (17) polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi. Çıktığı kayalıklardan inemeyen gencin kurtarılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İP MERDİVENLE KURTARDILAR Bölgeye yönlendirilen itfaiyeye bağlı Cankurtaran ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan S.M'yi kale surlarından aşağıya attığı ip merdivenle kurtardı. POLİS MONTUNU VERDİ Bu sırada üşüyen gence bir polis memuru da montunu verdi. S.M, kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kozan Kalesi İtfaiye Adana Kozan Güncel Haberler

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