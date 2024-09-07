Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hamza Yılmaz toprağa verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hamza Yılmaz, toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kozan'a bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamza Yılmaz, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Uzman Çavuş Hamza Yılmaz için Örendere Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kozan Kaymakamı Bahittin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozan Müftüsü Hasan Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),