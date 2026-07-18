Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.D. idaresindeki otomobil Andıl Caddesi'ndeki kavşakta Ö.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.D, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın