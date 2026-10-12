Kozan'da evinin kapısında silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı

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Kozan ilçesinde bir kişi evinde silahlı saldırıda yaralandı.

Aslanpaşa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan M.K., iddiaya göre zil çalması üzerine kapıyı açtı.

M.K'ye bu sırada kapıda duran ve başında kask bulunan şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.K., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA