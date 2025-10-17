Haberler

Kozan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kozan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve muhtarlığın önemine vurgu yaptı. Etkinlikte öğrenciler muhtarlar için şiirler okudu.

Kozan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açıkgöz, törende, muhtarlığın yerel yönetimlerin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Programda öğrenciler de muhtarlar için hazırladıkları şiirleri okudu.

Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Etkinliğe ilçe protokolü, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel


