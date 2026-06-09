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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tarla sürerken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Mehmet Türkay (66) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolünü yitirdiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Mehmet Türkay (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyünde meydana geldi. Mehmet Türkay'ın tarlasını sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Türkay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kozaklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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