Kozaklı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kozaklı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobille aynı güzergahta seyreden B.K. yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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