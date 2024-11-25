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Koyun Sürüleri Karın Mağduru Oldu

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Erzincan'da yayladan köye dönen koyun sürüsü, kar ve tipiye yakalandı. Yüksek kesimlerde yağan kar, çobanları ve hayvanları zor durumda bıraktı. 60 cm'yi bulan kar nedeniyle çobanlar hayvanları kurtarmak için mücadele ediyor.

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar, tipiye yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da yayladan köye götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergahta yağan kar ve tipiye yakalandı.

Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan'ın ilçelerinden yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretine ait sürü, kar altında kaldı. Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

Sürü sahibi, "Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına neden oldu. Hayvanlarımızı köye indirmek için çobanlarımıza yardım etmeye geldik. Kar 60 cm'yi buldu. Yıllar sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

Koyun Sürüleri Karın Mağduru Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Güncel
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