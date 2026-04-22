Haberler

MSB: Eğitim uçuşu yapan ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nizami Demirel, köylerinde gerçekleşen helikopter kazasını anlatarak, olay anında duyduğu sesler ve gördüğü yaralılar hakkında bilgi verdi. Olay, gece saat 22.30 ile 23.00 arasında meydana geldi.

GÖRGÜ TANIĞI DEMİREL: BİR ANDA BİR ATEŞ PARLADI

Görgü tanığı Nizami Demirel, "Bugün de bir ses geldi, ardından bir anda bir ateş parladı. Ses adeta kesildi; her şey bir anda oldu. Bize komutanlardan birinin söylediğine göre helikopterde 5 mürettebat vardı. Bu nedenle ölü olmadığı, ancak yaralıların bulunduğu ifade edildi. Ben de ilk olarak yanlarına gittim. Bir yaralıyı gördüm, hatta oturur vaziyetteydi. Daha sonra güvenlik nedeniyle kimseyi yaklaştırmadılar, biz de geri çekildik. Ambulansları ilk götürenlerden biri de bendim. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan ulaşmaları adına ekiplere yardımcı oldum. Olayın saati tam olarak bilinmemekle birlikte 22.30 ile 23.00 arasında gerçekleşti" dedi.

'BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUM'

Köyün üzerinde eğitim uçuşu yapıldığını söyleyen Demirel, "Ses evlere kadar vuruyordu. O sırada ben de dışarıdaydım. Bir anda büyük bir patlama sesi duydum. Aynı anda bir alev parlaması oldu. Hemen 112'yi arayıp durumu bildirdik. Konumu tam bilmedikleri için 'gelin, sizi yönlendireyim' dedim ve olay yerine birlikte gittik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
'Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum' dedi, Tahran'dan 'Tanımıyoruz' yanıtı geldi

Trump ateşkesi süresiz uzattı, İran'dan sürpriz yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

Ferdi Kadıoğlu İngiliz devini fena üzdü! Resmen bozguna uğrattılar
Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası

Skandal görüntüler! Ağaç dalını, akılalmaz sebeple yıkmaya çalıştılar