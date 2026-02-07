Haberler

Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Köyceğiz Gölü taşarak birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı. Su tahliyesi çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün seviyesini yaklaşık 60 santimetre yükseltti.

Su seviyesi yükselen gölün suları, kordonu ve yolu su altında bıraktı.

Gölün kıyı kesimlerinde sular rögar kapaklarından taştı.

Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerinden su tahliyesi için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
