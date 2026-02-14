Haberler

Köyceğiz'de su altında kalan narenciye bahçeleri havadan görüntülendi

Güncelleme:
Muğla'da aşırı yağışlar sonucu Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi, narenciye bahçelerini su altında bıraktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacak.

Muğla'da, Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.

İlçede birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.

Taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar su altında kaldı.

Suyun yükselmesiyle göle dönüşen narenciye bahçeleri AA ekibince dronla görüntülendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek inceleme yaptı. Ekipler, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışması yürütecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Köyceğiz'de aşırı sağanak nedeniyle su altında kalan narenciye bahçelerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin Köyceğiz ve mahallelerinde zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Baydar, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

