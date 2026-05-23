Bingöl Karlıova'da silikozis hastalığından 32'nci ölüm

İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer (40), hayatını kaybetti. Gezer'in ölümü ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İstanbul Esenyurt'ta 2000'li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra 'silikozis' denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından memleketi Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi. Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı