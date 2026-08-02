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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı
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Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 76'ncı Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 76'ncı Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

76'ncı Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı, "Bridge Divers" kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde düzenlendi.

Şivan Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, Kosova ve bölge ülkelerinden 20 sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Yarışmada Florid Gashi birinci ve Shkelzen Goçi ikinci oldu.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrar düzenlenmeye başladı.

18. yüzyılda inşa edilen Şivan Köprüsü, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden yapılmıştı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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