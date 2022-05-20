Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler

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Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi

AA - Erkin Keçi - Güncel
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Kosova'nın başkenti Priştine'de kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Öğretmen, itfaiyeci gibi birçok farklı alandaki yüzlerce kamu çalışanının katıldığı gösteri kapsamında, başkentteki Zahir Payaziti Meydanı'ndan İskenderbey Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Gösteriyi düzenleyen Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği, hükümetten, kamu çalışanlarının maaşlarını düzenlenmesi ve zam yapılmasını sağlayan Maaşlar Kanunu'nu onaylamasını talep etti.

AA / Erkin Keçi - Güncel

Öğretmen, Priştine, Kosova, Kamu, Güncel, Haberler

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