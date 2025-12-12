Haberler

Kosova, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlere geçici ev sahipliği yapmaya başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeye başladıklarını ve ilk aşamada yaklaşık 50 kişinin gelmesinin beklendiğini açıkladı. Kosova, ayrıca Danimarka’ya 300 kişilik bir hapishane binasını kiralayacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeye başladıklarını açıkladı.

Başbakan Kurti, "Kanal 10" televizyonuna verdiği röportajda, ABD'den ilk aşamada yaklaşık 50 kişinin gelmesinin beklendiğini aktardı.

Kosova'ya şu ana kadar yalnızca bir veya iki kişinin ulaştığını belirten Kurti, diğer göçmenlerin ilerleyen dönemlerde gruplar halinde gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Kurti, göçmenlerin uyrukları hakkında detay vermeden, "Biz, ABD'nin kendi topraklarında istemediği kişileri kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici yerleştirilmesiyle ilgili talebi Kosova'ya ilettiği haziran ayında duyurulmuştu.

Öte yandan, Kosova, 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde 300 kişilik hapishane binasını 10 yıllığına Danimarka'ya kiralayacak. Kosova'ya nakledilecek hükümlülerin çoğunluğu, Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşları" olacak. Kosova, anlaşma kapsamında 210 milyon avro alacak.???????

Ayrıca Kosova hükümeti, İngiltere tarafından iltica talepleri reddedilen sığınmacılar için ülkede "geri gönderme merkezleri" kurulmasına yönelik teklifi görüşmeye istekli olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Okulun hademesi 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title