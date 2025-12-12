Kosova, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlere geçici ev sahipliği yapmaya başladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeye başladıklarını açıkladı.

Başbakan Kurti, "Kanal 10" televizyonuna verdiği röportajda, ABD'den ilk aşamada yaklaşık 50 kişinin gelmesinin beklendiğini aktardı.

Kosova'ya şu ana kadar yalnızca bir veya iki kişinin ulaştığını belirten Kurti, diğer göçmenlerin ilerleyen dönemlerde gruplar halinde gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Kurti, göçmenlerin uyrukları hakkında detay vermeden, "Biz, ABD'nin kendi topraklarında istemediği kişileri kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici yerleştirilmesiyle ilgili talebi Kosova'ya ilettiği haziran ayında duyurulmuştu.

Öte yandan, Kosova, 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde 300 kişilik hapishane binasını 10 yıllığına Danimarka'ya kiralayacak. Kosova'ya nakledilecek hükümlülerin çoğunluğu, Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşları" olacak. Kosova, anlaşma kapsamında 210 milyon avro alacak.???????

Ayrıca Kosova hükümeti, İngiltere tarafından iltica talepleri reddedilen sığınmacılar için ülkede "geri gönderme merkezleri" kurulmasına yönelik teklifi görüşmeye istekli olduğunu bildirmişti.