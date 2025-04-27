KOS Gönüllüleri Kanal İstanbul Projesine Karşı Forum Düzenledi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Kuzey Ormanları Savunması (KOS) gönüllüleri, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde hayata geçirdiği ilk projelerden olan Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nda bir araya gelerek forum düzenledi. Gönüllüler, Kanal İstanbul ve Sazlıdere Barajı havzasında hızlanan yapılaşmaya gösterdi. KOS sözcüsü Cem Çalışır, "Bu çok siyasi bir şey. Ekrem Başkanı tutuklamalarındaki en büyük sebeplerden biri de Kanal İstanbul projesi..." dedi. Bir KOS gönüllüsü ise, "İstanbul nüfusu zaten çok yüksek. Sadece su sıkıntısı çıkmayacak. Bir sürü siyasal, ekonomik sorunlar çıkacak. Pazarlıyorlar memleketi yani. Bunlara 'Dur!' demek lazım, başka yolu yok." dedi.

Kanal İstanbul projesi güzergahı olarak bilinen Sazlıdere Barajı havzasının, içme suyu havzası statüsünden çıkarılıp yapılaşmaya açılması, tartışma konusu bu yapılaşmanın da 19 Mart operasyonları tutuklamalarının ardından hızlandırılması tepki çekiyor. İstanbul'un kent ve doğa savunucuları Kuzey Ormanları Savunması (KOS) gönüllüleri; Kanal İstanbul güzergahı ile Sazlıdere Barajı havzasının yapılaşmaya açılması, Maltepe'deki askeri alan başta olmak üzere kentteki askeri yeşil alanların ranta açılması, Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak bilinen inşaata karşı neler yapılabileceğini konuşmak için Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Forum'dan önce açılış konuşması yapan KOS Avukatı Esma Çağlak, ana gündemlerinin Kanal İstanbul olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Önemli bir su kaynağını inşaata, betona boğmaya çalıştıklarını gördük"

"Ülke gündemi asla durulmadı. Bizim de arkadaşımız olan birçok şehir plancısının tutuklandığı, gözaltına alındığı bir süreç yaşandı. Bununla beraber Kanal İstanbul projesinin kapsamında Sazlıdere Barajı'nın içerisinde bulunduğu bir bölgeye imar izni verildiği ve burada İstanbul'un önemli bir su kaynağını inşaata, betona boğmaya çalıştıklarını gördük. Bunlara karşı çeşitli görüşme ve toplantı yaptık. Bu forumda da onları konuşacağız. Ana gündemimiz Kanal İstanbul olsa da bunun yanında İstanbul'da ve Kuzey Ormanlarında talan devam ediyor. Bu hafta aldığımız haberde Maltepe'de bir askeri alanda, halka ait olan bir alanın yine ranta açıldığını duymuş olduk. Her gün oradan ağaçların söküldüğüne dair görüntülerin geldiği çeşitli haberler izliyoruz. Bu isyan sürecinin nasıl büyütebileceğimizi ve bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşacağız."

"Memleketi pazarlıyorlar"

Bir KOS gönüllüsü ise, "İstanbul nüfusu zaten çok yüksek. Sadece su sıkıntısı çıkmayacak. Bir sürü siyasal, ekonomik sorunlar çıkacak. Pazarlıyorlar memleketi yani. Bunlara 'Dur!' demek lazım, başka yolu yok." dedi.

"Sadece Türkiye ve İstanbul düşmanı böyle bir şey yapabilir"

KOS Gönüllüsü Turan Altun da bu projenin İstanbul için felaket olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

"İstanbul'un su kaynağının yok edilmesine sebep olacak bir projeyi iktidarın istemesini algılayamıyorum. Çok büyük saçmalık. Sadece Türkiye ve İstanbul düşmanı böyle bir şey yapabilir. 6,2'lik bir sarsıntıda neler yaşadığımızı hep beraber gördük. İnsanların şu an hala toplanacak alan bulamaması ve son kalan ufacık alanların yok edilmesi çok kötü..."

KOS Sözcüsü Cem Çalışır ise şöyle konuştu:

"Bu projeyi istemiyoruz. Artık doğa, tabiat ve hayvanlar mücadelesini geçtik bir de ülkenin emniyet sorunu var. Kesinlike karşıyız. İzin vermeyeceğiz. Bu çok siyasi bir şey. Ekrem Başkanı tutuklamalarındaki en büyük sebeplerden biri de Kanal İstanbul projesi..."

"Bütün Trakya'yı susuz bırakacak olan bir proje..."

Bir diğer KOS gönüllüsü Tülin Çelik ise "Kanal İstanbul'un geçtiği yerleri izledik. Heyet de İstanbul'un bu proje için yetersiz olduğu yönünde yorum yapmıştı. Aslında Kanal İstanbul yeni şehir yaratma projesidir. Yeni şehir de nitelikli nüfus için... Necip halkım sanmasın ki bu nitelikli nüfus kendileridir... Bu yapılaşma bizim bütün tarım alanlarımızı, oradaki doğal hayatı ve niiteliksiz nüfusu yaşamdan koparan ve bütün Trakya'yı susuz bırakacak olan bir proje... Karşıyız!" ifadelerini kullandı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden Eray Özgüner de "Kanal İstanbul projesi bir felakattir. Rant ve sermayeye kesinlikle karşıyız. Birçok kez davalar açıldı. Buna rağmen hala ısrarcı olunmasını hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Mücadelesini de vereceğiz. Alanlarda olacağız." dedi.