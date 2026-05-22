Antalya'da otomobil, takla attı; evli çift öldü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada Mehmet Ali Kösek (73) ile eşi Ümmü Kösek (73) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye yolu Kızılcadağ mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Yakup Kösek (45) idaresindeki EA-889-XF yabancı plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İncelemede, araçtaki Mehmet Ali Kösek ve eşi Ümmü Kösek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Yakup Kösek ile beraberindeki eşi Gülden Kösek (45) ise hafif yaralandı. İlk müdahalenin ardından Yakup Kösek ve Gülden Kösek ambulansla götürüldüğü Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı