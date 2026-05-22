Haberler

Antalya'da otomobil, takla attı; evli çift öldü, 2 yaralı

Antalya'da otomobil, takla attı; evli çift öldü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu Mehmet Ali Kösek ve eşi Ümmü Kösek hayatını kaybetti, sürücü Yakup Kösek ile eşi Gülden Kösek yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada Mehmet Ali Kösek (73) ile eşi Ümmü Kösek (73) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye yolu Kızılcadağ mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Yakup Kösek (45) idaresindeki EA-889-XF yabancı plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İncelemede, araçtaki Mehmet Ali Kösek ve eşi Ümmü Kösek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Yakup Kösek ile beraberindeki eşi Gülden Kösek (45) ise hafif yaralandı. İlk müdahalenin ardından Yakup Kösek ve Gülden Kösek ambulansla götürüldüğü Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı