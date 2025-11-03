Haberler

Kore Gazisi Osman Nuri Özer, 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Nuri Özer, 95 yaşında vefat etti. Evinde yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata veda eden Özer için düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ve resmi yetkililer katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Osman Nuri Özer toprağa verildi.

Urganlı Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Özer, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle evinde vefat etti. Özer için Orta Camisi'nde tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özer'in cenazesi, Urganlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene aile yakınları ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, emniyet ve askeri erkan vatandaşlar katıldı

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
