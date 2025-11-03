Koray Aydın'dan CHP'ye Geçiş İddialarına Yanıt

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum" dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından CHP'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Bu haberlerin doğru olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine."