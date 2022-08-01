Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu

Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet Özdemir (28), akıntıya kapılarak boğuldu.

 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet Özdemir (28), akıntıya kapılarak boğuldu. Özdemir'in cansız bedeni, ekiplerce sudan çıkarıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına giden Mehmet Özdemir, suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özdemir, akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Aram Kurtarma (SAK) Timi, Side SAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Özdemir'in cesedine ulaştı. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Mehmet Özdemir Jandarma Manavgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title