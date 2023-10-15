KÖPEĞİN AZI DİŞİNE KANAL TEDAVİSİ

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) azı dişi kırılan köpeğe kanal tedavisi uygulandı.

Kütahya'da esnaflık yapan bir vatandaş, köpeğinin dişini tedavi ettirmek için internetten araştırma yaparken MAKÜ'de bu tedavinin yapıldığını gördü ve Chihuahua cinsi 5 yaşındaki köpeğini MAKÜ Veteriner Fakültesi'ne getirdi. MAKÜ Veteriner Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sinan Şirin ile MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki tarafından köpeğin kırık olan dişine yarım saat süren işlemle kanal tedavisi ve dolgu yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki, Veteriner Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz iş birliğiyle Kütahya'dan tedavi için getirilen köpeğin azı dişine Veteriner Fakültesi'nden Yusuf Sinan Şirin hocamız ile kanal tedavisi, dolgu yaptık ve bu şekilde köpeğin diş fonksiyonlarının yerine gelmesini sağladık dedi. (DHA)