Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar

Demirören Haber Ajansı - Doğuş Poyraz Durak - Güncel
 - Güncelleme:
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar

ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.

ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.

Göle ilçesi Oltu Caddesi'nde sokak köpeğinin, hafif ticari aracın altında sıkıştığını görenler, kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç, çalıştırılmadı. Çevredekiler, aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title