Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar - Haberler

ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.

Göle ilçesi Oltu Caddesi'nde sokak köpeğinin, hafif ticari aracın altında sıkıştığını görenler, kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç, çalıştırılmadı. Çevredekiler, aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.