Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Haberler

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Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Sel ve taşkın sonrası bölge Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın mahalleliden bilgi alması Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak ile röportaj Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz"

Sel ve taşkın sonrası bölge

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın mahalleliden bilgi alması

Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak ile röportaj

Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz"

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Mehmet Aydın Konya Güncel Haberler

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