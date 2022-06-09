Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Haberler

Konya Vali Yardımcısı Aydın selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Sel ve taşkın sonrası bölge Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın mahalleliden bilgi alması Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak ile röportaj Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz"
Sel ve taşkın sonrası bölge
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın mahalleliden bilgi alması
Tarım işçisi Mehmet Beyaztoprak ile röportaj
Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz"
AA / Abdulkadir Uysal - Güncel