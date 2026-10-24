Konya Selçuklu'da farklı adreslerden çalınan 14 bisikletle ilgili 8 zanlı tutuklandı

Konya Selçuklu'da farklı adreslerden çalınan 14 bisikletle ilgili 8 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da farklı adreslerden çalınan 14 bisikletle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Ele geçirilen bisikletler sahiplerine teslim edildi.
Konya'da farklı adreslerden 14 bisikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 8 zanlı tutuklandı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ve adreslerde bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen 14 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA