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Konya Selçuklu'da farklı adreslerden çalınan 14 bisikletle ilgili 8 zanlı tutuklandı

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Konya'da farklı adreslerden çalınan 14 bisikletle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Ele geçirilen bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Konya'da farklı adreslerden 14 bisikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ve adreslerde bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 14 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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