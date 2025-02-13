AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Konya Portfolyo Günleri'nde Genç Tasarımcılar Sektör Profesyonelleriyle Buluştu

Konya Portfolyo Günleri'nde Genç Tasarımcılar Sektör Profesyonelleriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen 'Konya Portfolyo Günleri' etkinliğinde, genç tasarımcı, sanatçı ve iletişimciler, sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerin tasarım, kısa film ve müzik gibi alanlardaki çalışmaları değerlendirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde, genç tasarımcı, sanatçı ve iletişimcilerin sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği "Konya Portfolyo Günleri" gerçekleştirildi.

Üniversitenin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi, Divizyon Açık İnovasyon Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansının işbirliğiyle düzenlenen programda, genç yetenekler sektör temsilcileriyle buluştu.

Etkinlikte, 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin tasarım, kısa film, reklam, müzik, metin yazımı ve audition gibi farklı alanlardaki çalışmaları, sektörün önde gelen isimleri tarafından değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında üniversitenin konferans salonunda düzenlenen Animasyon ve Tasarım Paneli'nde konuşan iletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu, animasyon sektörünün ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceğini söyledi.

Animasyonun, birçok sektörle iç içe geçtiğini ifade eden Durmuşoğlu, "Artık animasyon sadece çocuklar için değil. Dijital platformların yükselişiyle her yaşa hitap eden içerikler üretiliyor. Ancak burada asıl önemli olan şey, yerli animasyon üretiminin güçlenmesi. Kendi kültürümüzü, hikayelerimizi ve karakterlerimizi dünyaya anlatmak istiyorsak, animasyona daha fazla yatırım yapmalıyız." dedi.

Durmuşoğlu, son yıllarda Türkiye'de bu alanda ciddi bir ilerlemenin olduğunu, giderek daha kaliteli yapımların ortaya çıktığını belirtti.

Reklam sektörünün de tüketicileri etkilemek için animasyonun yaratıcı gücünden faydalandığını aktaran Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Renkli, dinamik ve özgün içerikler her zaman daha çok akılda kalıyor. Animasyon, özellikle dijital reklamcılıkta markalar için fark yaratmanın en güçlü yollarından biri haline geldi. Eğitim tarafında da animasyonun gücü tartışılmaz. Kendi kültürümüzden beslenen eğitim animasyonları, çocuklarımız için çok daha anlamlı ve etkili olabilir. Bu kadar yaygın kullanılan bir sektör, haliyle geniş bir istihdam alanı yaratıyor. Yapay zeka destekli animasyon araçları, sanal gerçeklik projeleri ve etkileşimli hikayeler, bu sektörün gelecekte çok daha fazla konuşulacağını gösteriyor."

Etkinlikte, Yayıncılık Paneli ile Animasyon ve Tasarım Paneli, müzik, tiyatro ve sinema alanında söyleşiler ile sektör odaklı konuşmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
img

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
img

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
img

Icardı'den Mourınho'ya "Goat" yanıtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.