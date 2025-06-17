Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 19 Gözaltı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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