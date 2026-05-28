Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, coğrafi işaretli Hüyük çileği üretim alanları ile meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
İlçede öğleden itibaren başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.
Özellikle Mutlu, Burunsuz ve İmrenler mahallelerinde aniden başlayan yağış doluya döndü.
Dolu, coğrafi işaretli Hüyük çileği üretim alanlarında ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş