Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberleri: Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı

Güncel Haberler

Konya haberleri: Yalıhüyük'te 'Ulusal Hane Ziyaretleri' başladı

Konya habere göre Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile SYDV Müdürü Murat Yılmaz, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Proje kapsamında, sosyal desteklere erişimde zorlanan yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin de belirleneceği, bunun yanı sıra sosyal yardımların çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title