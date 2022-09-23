Konya haberleri: Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı Güncel Haberler Konya habere göre Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor. Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor. İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile SYDV Müdürü Murat Yılmaz, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. Proje kapsamında, sosyal desteklere erişimde zorlanan yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin de belirleneceği, bunun yanı sıra sosyal yardımların çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Atalay Yalıhüyük Güncel Haberler

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