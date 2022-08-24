Konya haber: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Hüsnü G. (47) Karkın Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Sanem G. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü G, kaçmak isteyen eşini bahçede tüfekle vurdu. Başından vurulan Sanem G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcıya eşini öldürdüğünü itiraf eden Hüsnü G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Sanem G'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Berat Bayındır Karkın Çumra Konya Güncel Haberler

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