Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 65 ve 62 yaşındaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolu ilçe girişindeki ışıklı kavşakta tır, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, otomobildeki A.G. (65) ile F.G. (62) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel