Konya'da Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Bilgehane ve Lima öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Seyyid Harun Veli Seydişehir Bilgehane binasında yapılan eğitim programına, KOMEK, Bilgehane ve Lima öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, öğrencilere yangından korunma yolları ve yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında doğru tahliye yollarını izleme, yangın söndürme ekipmanlarını kullanma ve yangın alarmına nasıl tepki vermeleri gerektiği gibi temel beceriler öğretildi.