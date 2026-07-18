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Vincin bomu telefon teline takıldı, devrilen direk minibüsün üzerine düştü

Vincin bomu telefon teline takıldı, devrilen direk minibüsün üzerine düştü
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Konya'da hareket halindeki vincin bomu telefon tellerine takılınca iki direk devrildi. Direklerden biri minibüsün üstüne düştü; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da hareket halindeki vincin bomu, telefon tellerine takılınca iki direk devrildi. Direklerden biri minibüsün üstüne düşerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Nurbeyaz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen 06 BZ4528 plakalı kamyonetin üzerindeki vincin bomu telefon tellerine takılarak iki direği yerinden söktü. Direklerden biri yol kenarında park halindeki bir minibüsün üstüne düştü. Minibüste hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vinç sürücüsü hakkında işlem başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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