Konya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 120 ekipte 640 personelle belirlenen adreslere hava destekli operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 234 uyuşturucu hap, 318 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 32'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü