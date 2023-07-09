Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonda 33 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca başka bir araçta yapılan aramada ise 82 bin uyuşturucu hap ve 230 bin lira bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yapılan rutin yol uygulamasında durdurulan bir araçtaki karı koca Eyüp E. (43) ile Fatma E'nin (38) hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada, 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta da narkotik köpeği "Alex" eşliğinde yapılan aramada, 82 bin uyuşturucu hap, 230 bin lira ele geçirildi. Araç sürücüsü Osman Y. (36) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.