Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada ilçe merkezindeki adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel