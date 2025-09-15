Haberler

Konya'da Trafik Kazasına Neden Olan 4 Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valiliği, Meram ilçesinde bir sürücüyü trafikte sıkıştırarak hakaret eden ve otomobile zarar veren 4 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Konya Valiliği, merkez Meram ilçesinde trafikte önünü keserek sıkıştırdıkları bir otomobile, araçtan inerek zarar verdiği ve içindekilere hakaret ettiği öne sürülen 4 zanlının yakalandığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Meram ilçesinde bir sürücünün trafikte başka bir aracı sıkıştırdığı, önünü keserek araçtan inip diğer araca zarar verdiği ve hakaretlerde bulunduğuna dair görüntülerin bazı medya organlarında yer aldığı belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan O.İ, A.K.C, Y.S.K. ve F.G'nın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheliler hakkında "tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, trafikte nezaket ve görgü kurallarını hakim kılmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.