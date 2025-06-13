Konya'da Rehberlik Öğretmeni Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

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Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü tüfekle öldüren B.O. tutuklandı. Olayın ardından yapılacak soruşturma sürüyor.

Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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Yorumlar (2)

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Haber YorumlarıMelek Oğuz:

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