Konya'da Polis Merkezinde Bıçaklama Olayı: Emniyet Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya'da bir şüphelinin polis merkezinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı ve iki müfettiş görevlendirdi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya'da Enes K.'nin, kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'X' hesabından yapılan açıklamada, "23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

