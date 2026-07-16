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Otomobil takla attı: 1'i bebek 3 yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobil, takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kargacı Mezarlığı yakınında meydana geldi. Orhan Ateş yönetimindeki 60 RA 452 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Orhan Ateş, eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 1'i bebek 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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