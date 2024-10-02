Konya'da Orta Çağ Tabletine Operasyon: 4 Milyon TL'ye Satmaya Çalıştı

KONYA'da Orta Çağ Dönemi'ne ait, üzerinde çeşitli figürler bulunan tableti 4 milyon TL'ye satmaya hazırlanan M.Ç., operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de oturan M.Ç.'nin elinde Orta Çağ Dönemi'ne ait, üzerinde çeşitli figürler bulunan tableti 4 milyon TL'ye satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Aracında ve evde yapılan aramada Orta Çağ Dönemi'ne ait tablet, 13 farklı boy ve ölçülerde tarihi obje, 1 kilden yapılmış obje, 2 yüzük, 1 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve şarjöre ele geçirildi. 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.