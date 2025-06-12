Konya'da Öğretmeni Öldüren Saldırganın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

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Konya'daki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehber öğretmen Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan O.'nun 10'dan fazla suç kaydı olduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Saldırgan, Öz'ün evinde kaldığı dönemde aralarında anlaşmazlık çıktığı bildirildi.

1)KONYA'DA ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN 10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) öldüren Berkehan O.'nun, 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Berkehan O.'nun daha önce de okula sık sık Muhammed Öz ile birlikte öğretmen olarak görev yapan amcasını ziyaret ettiği belirtildi.

SALDIRGAN, TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ

Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulunda öldürülen rehber öğretmeni bekar Muhammed Öz'e (33), silahla saldıran kişinin Öz'ün evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni Berkehan O. (27) olduğu belirlendi. Olayın ardından okulda suç aleti tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.'nun, Öz'ün evinde kaldığı sırada aralarında anlaşmazlık çıktığı, bugün de paltosunun altına gizlediği tüfekle Öz'ün, odasına gelip 10 el ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında ise öğrencilerin derste olduğu öğrenildi. Okulda ise herhangi bir güvenlik görevlisinin çalışmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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