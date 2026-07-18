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Minibüsün arkasına tutunup üzerine çıkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Minibüsün arkasına tutunup üzerine çıkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Konya'da 3 kişi, bir minibüsün arkasına tutunup üzerine çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da 3 kişinin minibüsün arkasına tutunup, üzenine çıkarak yolculuk yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir minibüsün arkasına tutunan ve üzerine çıkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede seyreden minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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