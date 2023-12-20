Üye Girişi
Haberler

Konya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen, gençlere kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanmak, eğitim ortamlarını iyileştirilmek, eğitimde devamı artıracak destek verilmesi için hayata geçirilen projenin sektörel iş birliği toplantısı, Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Konya'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen, gençlere kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanmak, eğitim ortamlarını iyileştirilmek, eğitimde devamı artıracak destek verilmesi için hayata geçirilen projenin sektörel iş birliği toplantısı, Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Milli Eğim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, toplantının mesleki eğitimde sektörel işbirliğini güçlendirmek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve iş dünyası ile etkin bir iletişim kurulması amacıyla düzenlediğini söyledi.

Mesleki eğitimle sektörel işbirliğinin amacının, öğrencileri iş dünyasına daha iyi hazırlanmak olduğunu ifade eden Karagöz, şunları kadyetti:

"İşgücü piyasasında talep edilen becerilerin sürekli değişmesi nedeniyle mesleki eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliği büyük bir önem taşıyor. Sektörel işbirliği, öğrencilerimizin güncel ve pratik bilgilerle donatılmasını sağlayarak iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren bir eğitim modeli oluşturmamızı sağlar. Bugün burada, bu işbirliğini daha da güçlendirmek ve kalıcı, etkili bir köprü kurmak için bir araya geldik. Bu toplantıda, iş dünyasının taleplerini ve beklentilerini anlamak, mesleki eğitim programlarımızı bu ihtiyaçlara uygun hale getirmek ve öğrencilerimizi başarılı bir şekilde iş dünyasına entegre etmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Sektör temsilcilerinin görüşleri, deneyimleri ve beklentileri, bu süreçte kilit rol oynayacak."

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, mezun oldukları andan itibaren her birinin aranan eleman olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği önemin meyvelerine, Konya'da en iyi şekilde şahitlik ettiklerini anlatan Yiğit, " Konya'daki birçok meslek lisemiz, sektör temsilcileri ile olan protokollerimiz neticesinde üretimde çok büyük yollar kat etmiş, adeta bir fabrika gibi üretime geçmişlerdir. Karatay Borsa İstanbul Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörle iş birliği içerisinde çok önemli üretimler yapan ve gelir sağlayan okullarımıza sadece birkaç örnektir." diye konuştu.

Toplantıya, Karagöz ve Yiğit'in yanı sıra MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Sanayi Odası İşverenler Temsilcisi Bahattin Düzgün, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammed Acar, iş dünyası temsilcileri ve meslek eğitim öğretmemeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Pakpen Konya Avrupa Birliği Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title