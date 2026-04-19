Konya'da oto lastikçiler sanayisinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir oto lastikçisi sanayisinde çıkan yangında 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı. Yangına müdahale sırasında patlama meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, oto lastikçiler sanayisindeki bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle, 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
