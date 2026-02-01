Haberler

Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, alkollü bir sürücünün kullandığı araç arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ö.A. idaresindeki 34 NH 2148 plakalı otomobil, Konya çevre yolu Dumlupınar kavşağında kırmızı ışıklarda beklediği sırada Y.Ş. yönetimindeki 07 CCK 902 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada Ö.A. ile aynı araçta bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Ş'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
