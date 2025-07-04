Konya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, Karı Koca Tutuklandı

Konya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, Karı Koca Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Altınekin ilçesinde kaybolan Turgut Güneş, evinde boğularak öldürülüp bir arazide gömülmüş olarak bulundu. Karı koca R.Ş. ve A.Ş., cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Konya'da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınekin ilçesinde kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunmasıyla ilgili karı koca R.Ş. (36) ve A.Ş.'nin (42) Güneş'i evlerinde boğarak öldürdüklerini ve cesedini Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömdüklerini itiraf ettikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. ve A.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dedeler Mahallesi'nde yaşayan Turgut Güneş'ten (40) bir haftadır haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, Güneş'in bulunması için arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, cesedini Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş bir arazide gömülü olarak bulmuştu.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.