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Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
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