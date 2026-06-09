Bisikletteki 3 çoçuk kamyonetin altında kaldı; o anlar kamerada

KONYA'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuk ile sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı. Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.

Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı