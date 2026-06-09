Haberler

Bisikletteki 3 çoçuk kamyonetin altında kaldı; o anlar kamerada

Bisikletteki 3 çoçuk kamyonetin altında kaldı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı, 3 çocuk kamyonetin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuk ile sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı. Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.

Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

17 yaşında öldürülmüştü! İşte Atlas'ın katiline istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Guendouzi için karar çıktı!
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi

Memleketine gelen gurbetçinin ölümündeki gizem yıllar sonra çözüldü
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız

Vücutları ay-yıldızla kaplandı! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?