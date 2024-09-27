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Konya'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde şarampole devrilen kamyonda sürücü Murat Öksüz yaşamını yitirdi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

KONYA'da, şarampole devrilen kamyonun şoförü Murat Öksüz (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Rampadan inen Murat Öksüz idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öksüz'ün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Öksüz Meram Konya

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